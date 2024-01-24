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لبنان

هل شارك باسيل في جلسة مناقشة الموازنة؟

Lebanon 24
24-01-2024 | 04:10
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لوحظ أن رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل لم يحضر حتى الآن جلسة مناقشة موازنة العام 2024، فيما تبين أيضاً أنّ غالبية نواب تكتل "لبنان القوي" الذي يرأسه باسيل لم يشاركوا جميعاً في الجلسة.
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بدورها، ذكرت قناة الـ"MTV" أن باسيل طلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يتحدّث في بداية الجلسة المخصّصة لمناقشة الموازنة لكن الأخير قال له إن هناك نواباً آخرين قبله طلبوا الكلام في البداية والكلمة الأولى ستكون للنائب جورج عدوان، وقال له: "إحكي إنت وجورج عدوان بركي بيعطيك محلو".
 
وأشارت المعلومات إلى أن باسيل قد يكون طلب من النائب آلان عون أن يعطيه دوره في الكلام.
 
 
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