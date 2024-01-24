"دبكت" في مجلس النواب.. إشكال كبير وهذه تفاصيل ما جرى!

اندلع سجالٌ حاد وكبير بين عدد من النواب في مستهل جلسة مجلس النواب، وذلك حينما طلب النائب ملحم خلف طلب الكلام لكن رئيس مجلس النواب نبيه بري رفض ذلك.

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وكان خلف اعترض على التشريع في ظل غياب رئيس الجمهورية، متحدثاً عن عدم دستورية الجلسة في ظل الشغور الرئاسي.

في غضون ذلك، اعترض النائب قبلان قبلان على الأمر، فقال إن هذه الجلسة هي لمناقشة الموازنة وليست جلسة حكومية أو جلسة من نوعٍ آخر.

بدوره، تدخل النائب فراس حمدان فاعترض على كلام قبلان، فتدخل النائب علي حسن خليل فقال: "لا نريد مسرحيات في مجلس النواب".. عندها، حصل سجالٌ بين الأخير وحمدان، فقال له: "خلصنا بقا.. مين شايفكن بالأول.. قرطة مافيات.. سكتنا على قرطة ولاد صرلنا سنتين.. مين قاريكن؟".