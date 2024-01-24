Advertisement

لبنان

"القومي": نطالب بعدم حرف البوصلة عن المعركة الوجودية مع العدو

Lebanon 24
24-01-2024 | 04:55
A-
A+
Doc-P-1156197-638416942952638434.png
Doc-P-1156197-638416942952638434.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن عمدة الاعلام في الحزب السوري القومي الاجتماعي البيان الاتي:
 
"يتفهم الحزب السوري القومي الاجتماعي بشكل كبير الحالة النفسية المزرية التي وصل إليها النائب سامي الجميل نتيجة عجزه عن ترجمة مطالب مشغليه المتعددة، اضافة لعجزه عن مجاراة منافسيه ضمن الفريق الواحد، والذين يتفوقون عليه شعبيا وسياسيا.ويرى الحزب أنه من الطبيعي أن تخرج عن هكذا مفلس الشتائم يمينا ويسارا، وأن هذه الشتائم بحد ذاتها هي اهانة لمطلقها ودليل على افلاسه الكبير. ويطالب الحزب القوميين والمناصرين بعدم الانجرار وراء هكذا خطاب، وعدم حرف البوصلة عن المعركة الوجودية مع العدو، والتلهي بترهات لا تغني ولا تسمن من جوع، مع التأكيد أن مخاصمة ومهاجمة من هم دون وزن وقيمة يرفع الخصم وحده لا أكثر".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:21 | 2024-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:26 | 2024-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:14 | 2024-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:03 | 2024-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:19 | 2024-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:25 | 2024-01-24
07:36 | 2024-01-24
07:28 | 2024-01-24
07:15 | 2024-01-24
07:07 | 2024-01-24
07:05 | 2024-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24