بالصور... حريق كبير داخل محل لبيع المفروشات

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن اندلاع حريق كبير داخل محل لبيع المفروشات في منطقة القبة، مقابل كلية العلوم الجديدة.



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وامتدت النيران الى خارج المحل، وغطى الدخان الأسود سماء المنطقة.

وأُصيب شخصان بالإختناق، وجرى إسعافهما ميدانيّاً، بينما سيطر الدفاع المدني على الحريق وأخمده.