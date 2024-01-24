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لبنان

بري يطلب شطب "عبارة" عن الدولة.. ما هي؟

Lebanon 24
24-01-2024 | 05:12
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طلب رئيس مجلس النواب نبيه بري شطب عبارة "دولة بلا حسابات هي دولة بلا ذمة ودولة بلا ذمة هي دولة بلا شرف"، وذلك من محضر جلسة مناقشة موازنة الـ2024 القائمة اليوم في البرلمان.
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وكانت هذه العبارة وردت في سياق تقرير موازنة العام 2024 الذي تلاه رئيس لجنة المال اليوم خلال جلسة عامة للبرلمان.
 
وجاءت العبارة التي طلب بري شطبها في السياق التالي: "لا بد من الإشارة إلى أن مشروع قانون موازنة العام 2024 قد ورد دون أن يرد مشروع قانون الحسابات كما تقضي أحكام المادة 87 من الدستور، الأمر الذي يُشكل مخالفة دستورية تسأل الحكومة عنها، علماً أن الدولة اللبنانية دون حسابات مالية مدققة ومشهود بصحتها من قبل ديوان المحاسبة منذ العام 1979 وأن ما قُدم من حسابات مالية منذ العام 1993 ولغاية العام 2003 جرت المصادقة عليه مع التحفظ من قبل المجلس النيابي.. والمثل يقول: دولة بلا حسابات هي دولة بلا ذمة، ودولة بلا ذمة هي دولة بلا شرف.. فإلى متى ستستمر الحكومات المتعاقبة بالعمل على وسم دولتنا بهذه الصفة؟".
 
 
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