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طالب النائب ملحم خلف، بإجراء الإنتخابات الرئاسيّة، خلال إنعقاد جلسة مناقشة وإقرار الموازنة.وهدّد خلف بالخروج من قاعة الجلسة كـ"بطل"، إنّ لم يدعو رئيس مجلس النواب نبيه برّي لإجراء الإنتخابات الرئاسيّة.وردّ برّي على خلف بالقول: "يعطيك العافية".