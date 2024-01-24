بالتفاصيل.. هذه أبرز الوقائع والمواقف في جلسة مناقشة موازنة الـ2024

بدوره، قال النائب علي فياض: "أريد أن أعلق على فقرة وردت في تقرير الموازنة وفيها التالي: إن إدراج التعديلات الضريبية ضمن الموازنة لاسيما إستحداث رسوم وضرائب جديدة يخالف أحكام الدستور وبالأخص المادتين 81 و 82 منه".

وأردف: "لدي تفسير مختلف تماماً ولا أوافق على ما جرى تفسيره في هذا التقرير. المادة 81 من الدستور تقول إن الضرائب العمومية تفرض ولا يجوز إحداث ضريبة ما وجبايتها إلا بموجب قانون شامل تطبق أحكامه على جميع الأراضي اللبنانية من دون إستثناء".

وأضاف: "مفهوم الشمولية الوارد هنا هو شمولية قانونية من حيث التطبيق على كل الأراضي اللبنانية، ولا تعني مطلقاً ما ذهب إليه التقرير لناحية أن أي تعديل ضريبي أو إقرار ضريبة أخرى، يحتاج إلى أن يتمّ في إطار قانون ضريبي شامل. هذا ليس عملياً وليس منطقياً ولا ينسجم مع أحكام الدستور".

وتابع: "الموازنات التقليدية بمعنى موازنات الجداول، عفا عنه الزمن. في الواقع، لقد تطور مفهوم الموازنة وباتت أداة تخطيط وإستشراف ومحاسبة ويمكننا تضمينها نصاً تشريعاً على أن يكون لها أثر مالي".

وأردف: "على المستوى التنفيذي المالي، يمكن أن تمارس الموازنة في إطار السنوية، لكنه يمكن أن يكون لها أثر تشريعي للماضي والمستقبل".

عدوان

من ناحيته، قال النائب جورج عدوان في كلمة له: "عبثاً نُحاول الحديث بالموازنة إذا لم نؤمّن الاستقرار لوطننا، لذا، يجب حصر قرار الحرب والسلم بالدولة اللبنانية، وحصر التفاوض حول الحدود بالدولة".



وأضاف: "حصلت سرقة العصر والمسؤول الأوّل هو الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، وحوالي 5 دول أصدرت في حقّه مذكرات توقيف والقضاء اللبناني لم يتحرّك". وقال "هناك مشكلة كبيرة في القضاء يجب معالجتها، ولم نرَ إحالة أي قاضٍ على التفتيش في ملفّ رياض سلامة".



وقال: "الحكومة لم تقم بأيّ خطوة جدّية باتجاه معالجة موضوع الوجود السوري في لبنان الذي يشكل خطراً على البلد و33 في المئة من الموقوفين في السجون من السوريين".

السيد

وفي كلمة له، قال السيد: "نحن في حالة استثنائية سريالية تفوق الوصف ونتعاطى مع الحكومة اليوم بالصّراخ الإعلامي وهي تُفاوض نيابةً عن الدولة في غياب رئيس الجمهورية، ولقد سُحب من يدنا سيف محاسبة الحكومة المستقيلة".



وأردف: "مسؤولية الفراغ الرئاسي تقع على مجلس النواب الذي تعطّل فيه انتخاب الرئيس في ظل انقسامات وتباينات سياسية ظاهرها داخلي وباطنها خارجي".



وعن الموازنة، قال السيد إنها "تسعى إلى أخذ القرش من جيب المواطن"، وسأل: "هل كان للحكومة إمكانية تحصيل الأموال من خارج جيب الفقير؟".



وتابع: "لنا مصلحة في تخفيض الرسوم على المشروبات الروحية بالنسبة للمواطنين كي يشربوا ويسكروا وينسونا".



بو صعب

أما نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب فقال إنه "من السهل وصف الموازنة بالكارثة والقول إنه ما من أحد يريد السير بها"، وأضاف: "نريد أن نشكر أعضاء لجنة المال على الجهد التي تمّ بذلها ولكن من الصعب الخروج من الشعبوية".



وأكمل: "لا نعلم من نقوم بخداعه في حال قلنا إن لدينا 0 عجز في الموازنة.. أو إذا كان هذا الكلام رسالة، فلمن هي موجهة؟".



وأردف: "لجنة المال حاولت قدر المستطاع إجراء إصلاح في الموازنة وفُرِض على المجلس مناقشتها بمختلف العلل ولا صفر عجز فيها. هذه الموازنة لا تلبّي مطالب الاستشفاء والتربية ولا المؤسسات ولا القوى الأمنية ولا العسكريين".



وفي سياق آخر، قال بو صعب: "يجب أن نتحاور لننتخب رئيساً للجمهورية لأنّ لا أكثرية قادرة على انتخاب رئيس وقد مرّ 450 يوماً على الشغور الرئاسي والدستور لا يمنع الحوار". وأضاف: "يجب تحكيم العقل في ملف الرئاسة، وخوفي أن يصبح هذا المجلس شاهد زور. لقد عقدنا 12 جلسة إنتخابية ولم نصل إلى نتيجة وكما يُقال لو بدا تشتي غيمت. أخاف أن نناقش الموازنة العام المقبل من دون رئيسٍ أيضاً". فضل الله وخلال مداخلته، قال النائب حسن فضل الله "نحن أمام نكبة جديدة في غزّة تشبه نكبة الـ48 وينتفض لها صاحب كلّ ضمير إنساني، ونحن معنيّون بأنّ نتّخذ الموقف الذي يتلاءم مع الحدث خصوصاً إذا كنا على لائحة الوحش القاتل".



وأضاف فضل الله: "سنعمل بكل قوّة كي لا نسمح بتكرار ما حصل في الماضي مع العدوّ الإسرائيلي، ولبنان اليوم في موقع قوّة وحركة السفراء دليل على ذلك".



وقال: "وجود موازنة مُقرّة أفضل من عدم وجود موازنة، وأن تصدر بقانون أفضل بكثير من أن تصدر بمرسوم، ويجب إنجاز قطع الحساب".