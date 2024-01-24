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لبنان

لقاء جمع مديرة الأونروا في لبنان بأمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية و"فتح"

Lebanon 24
24-01-2024 | 05:54
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 التقت مديرة شؤون "الأونروا" في لبنان دوروثي كلاوس، أمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة "فتح" في لبنان فتحي أبو عردات ، في مكتبها في بيروت.

 وتطرق النقاش بين الطرفين إلى التطورات الإقليمية، والوضع في غزة، وارتفاع حدة التوتر على طول الحدود، ومساعدات الأونروا وأنشطتها في لبنان، والوضع الأمني في المخيمات ، بخاصة في مخيم عين الحلوة، والأوضاع الأمنية المحيطة بمجمع المدارس في المخيم.
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 كما تناول النقاش فتح المدارس في مخيم عين الحلوة ،اذ أوضحت المديرة أنه" تم تطهير ثلاثة من أصل ثمانية مباني مدرسية في المخيم من الذخائر غير المنفجرة واعادة تأهيلها. وسيمكن هذا الأمر الطلاب المسجلين في مدارس قبية والفلوجة ومرج بن عامر وحطين من العودة إلى هذه المدارس التي يمكن الوصول إليها في الأسبوع المقبل".

وأكدت الدكتورة كلاوس أن "الوكالة تقوم باتخاذ التدابير اللازمة كافة، والتنسيق مع الجهات المعنية كافة لضمان بيئة تعليمية آمنة ويعمها السلام لأطفال المدارس في عين الحلوة".

 واختتم اللقاء بتأكيد مواصلة التعاون لتحسين الظروف المعيشية للاجئي فلسطين في لبنان.

 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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