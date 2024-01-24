عن انتخاب الرئيس وجلسة الموازنة.. ماذا قال النائب قبلان؟

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وخلال جلسة مناقشة موازنة العام 2024، اليوم الأربعاء، لفت قبلان إلى أنّ "اعتبار المجلس الملتئم هو في جلسة حُكمية يفتقد إلى النص أو العرف"، وقال: "لا يوجد أحد من علماء الدستور يقول إنّ هذه الجلسة جلسة حكميّة، ونحن في جلسة تشريعية".وأردف: "لبنان شهد شغوراً رئاسياً أكثر لمرات عديدة، وفي ظل ذلك كان المجلس النيابي يُشرع ويقر موازنات.. فما الذي اختلف اليوم؟ لهذا السبب هذه الجلسة تشريعية ومخصصة للموازنة".