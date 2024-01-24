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لبنان

عن انتخاب الرئيس وجلسة الموازنة.. ماذا قال النائب قبلان؟

Lebanon 24
24-01-2024 | 06:03
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أكّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قبلان قبلان ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية استناداً لأحكام الدستور.

وخلال جلسة مناقشة موازنة العام 2024، اليوم الأربعاء، لفت قبلان إلى أنّ "اعتبار المجلس الملتئم هو في جلسة حُكمية يفتقد إلى النص أو العرف"، وقال: "لا يوجد أحد من علماء الدستور يقول إنّ هذه الجلسة جلسة حكميّة، ونحن في جلسة تشريعية".
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وأردف: "لبنان شهد شغوراً رئاسياً أكثر لمرات عديدة، وفي ظل ذلك كان المجلس النيابي يُشرع ويقر موازنات.. فما الذي اختلف اليوم؟ لهذا السبب هذه الجلسة تشريعية ومخصصة للموازنة".
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