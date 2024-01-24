عبد المسيح زار الراعي في بكركي.. هذا ما بحثاه

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زار النائب أديب عبد المسيح قبيل جلسة الموازنة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في مقر البطريركية المارونية - بكركي.وقد تناول البحث الأوضاع في الوطن و الملف الرئاسي و موازنة عام 2024.