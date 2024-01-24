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لبنان

بالفيديو.. موقف طريف لجميل السيد في مجلس النواب وهذا ما قاله

Lebanon 24
24-01-2024 | 06:13
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أثناء إلقائه كلمةً خلال جلسة مناقشة موازنة العام 2024، أخطأ النائب جميل السيد في ذكر اسم رئيس لجنة المال والموازنة، فاستبدل اسم إبراهيم باسم "غازي كنعان" الذي كان مسؤولاً سورياً بارزاً في لبنان قبل العام 2005.
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وإثر ذلك، سادت حالة من الضحك في أوساط النواب، قبل أن يقول السيد: "ما بتفرق.. ما إنتو كنتو بسوريا بعز الأزمة". 

عندها، ردّ أحد النواب معلقاً: "الزمن الجميل"، في إشارة إلى زمن الوجود السوري في لبنان. 
 
وفي سياق كلمته، قال السيد: "نحن في حالة استثنائية سريالية تفوق الوصف ونتعاطى مع الحكومة اليوم بالصّراخ الإعلامي وهي تُفاوض نيابةً عن الدولة في غياب رئيس الجمهورية، ولقد سُحب من يدنا سيف محاسبة الحكومة المستقيلة".

وأردف: "مسؤولية الفراغ الرئاسي تقع على مجلس النواب الذي تعطّل فيه انتخاب الرئيس في ظل انقسامات وتباينات سياسية ظاهرها داخلي وباطنها خارجي". 
 
وعن الموازنة، قال السيد إنها "تسعى إلى أخذ القرش من جيب المواطن"، وسأل: "هل كان للحكومة إمكانية تحصيل الأموال من خارج جيب الفقير؟".

وتابع: "لنا مصلحة في تخفيض الرسوم على المشروبات الروحية بالنسبة للمواطنين كي يشربوا ويسكروا وينسونا".
 
 

 

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