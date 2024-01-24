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لبنان

بو صعب: موازنة العام 2024 لا تلبي مطالب القوى الأمنية والعسكريين

Lebanon 24
24-01-2024 | 06:41
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قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب خلال جلسة مناقشة موازنة العام 2024، إنه "من السهل وصف الموازنة بالكارثة والقول إنه ما من أحد يريد السير بها"، وأضاف: "نريد أن نشكر أعضاء لجنة المال على الجهد التي تمّ بذلها ولكن من الصعب الخروج من الشعبوية". 
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وأكمل: "لا نعلم من نقوم بخداعه في حال قلنا إن لدينا 0 عجز في الموازنة.. أو إذا كان هذا الكلام رسالة، فلمن هي موجهة؟".
 
وأردف: "لجنة المال حاولت قدر المستطاع إجراء إصلاح في الموازنة وفُرِض على المجلس مناقشتها بمختلف العلل ولا صفر عجز فيها. هذه الموازنة لا تلبّي مطالب الاستشفاء والتربية ولا المؤسسات ولا القوى الأمنية ولا العسكريين".
 
 
 
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