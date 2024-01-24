بشأن إشكال برج العرب... هذا ما أعلنه الجيش

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صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، البيان الآتي:"إلحاقًا للبيان السابق المتعلق بتوقيف 6 مواطنين لتورطهم في الإشكال الذي حصل بتاريخ 21/1/2024 في بلدة برج العرب – عكار، ونتيجة المتابعة والتحقيق، أوقفت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات 10 مواطنين آخرين لتورّطهم في الإشكال نفسه.يتواصل التحقيق بإشراف القضاء المختص".