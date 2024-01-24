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لبنان

بشأن إشكال برج العرب... هذا ما أعلنه الجيش

Lebanon 24
24-01-2024 | 07:05
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صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

"إلحاقًا للبيان السابق المتعلق بتوقيف 6 مواطنين لتورطهم في الإشكال الذي حصل بتاريخ 21/1/2024 في بلدة برج العرب – عكار، ونتيجة المتابعة والتحقيق، أوقفت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات 10 مواطنين آخرين لتورّطهم في الإشكال نفسه.
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يتواصل التحقيق بإشراف القضاء المختص". 
 
 
 
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