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لبنان

معوّض: اللبناني عاجز عن تقرير مصيره

Lebanon 24
24-01-2024 | 07:28
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رأى النائب ميشال معوّض، أنّ "الحرب الحالية قادرة بأيّ لحظة أنّ تتحوّل إلى حرب شاملة تُدمّر كلّ لبنان، واللبناني عاجز عن تقرير مصيره".
 
 
وقال معوّض خلال جلسة مناقشة الموازنة: "لا بدّ من الاتفاق على 3 ثوابت هي أوّلًا أنّ كل لبنان يقف إلى جانب القضية الفلسطينية، وثانيًا علينا الاتفاق على آلية القرار وكل آلية خارج الدولة والدستور تأخذ البلد إلى الانقسام، وثالثًا التزام الطائف والدستور".
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وتابع: "بعد "دعوسة" الدستور والقوانين نقع دائمًا بين خيار السيء والأسوأ، ووجودنا اليوم في الجلسة هو لتأمين النصاب كيّ لا تقرّ الموازنة بمرسوم وكيّ نحمي المواطن".
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