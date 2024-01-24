معوّض: اللبناني عاجز عن تقرير مصيره

رأى النائب ميشال معوّض، أنّ "الحرب الحالية قادرة بأيّ لحظة أنّ تتحوّل إلى حرب شاملة تُدمّر كلّ لبنان، واللبناني عاجز عن تقرير مصيره".

وقال معوّض خلال جلسة مناقشة الموازنة: "لا بدّ من الاتفاق على 3 ثوابت هي أوّلًا أنّ كل لبنان يقف إلى جانب القضية الفلسطينية، وثانيًا علينا الاتفاق على آلية القرار وكل آلية خارج الدولة والدستور تأخذ البلد إلى الانقسام، وثالثًا التزام الطائف والدستور".

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وتابع: "بعد "دعوسة" الدستور والقوانين نقع دائمًا بين خيار السيء والأسوأ، ووجودنا اليوم في الجلسة هو لتأمين النصاب كيّ لا تقرّ الموازنة بمرسوم وكيّ نحمي المواطن".