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لبنان

بشأن قضية هانيبال القذافي... هذا ما شهده لبنان مؤخّراً

Lebanon 24
24-01-2024 | 07:36
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أعلن مسؤولون لبنانيون لوكالة "أ ب"، أنّ وفداً ليبيّاً بحث في بيروت هذا الأسبوع إمكانية الإفراج عن هانيبال القذافي".
 
 
وأضاف المسؤولون اللبنانيون أنّ "الوفد الليبي بحث في بيروت إمكانية تفعيل الإتّفاق بين لبنان وليبيا بشأن مصير الإمام موسى الصدر".
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وأشاروا إلى أنّ "الوفد الليبي التقى في بيروت وزير العدل وقاض يرأس لجنة التحقيق في اختفاء الصدر". 
 
 
وتوقّع المسؤولون اللبنانيون عودة الوفد الليبي الأسبوع المقبل إلى بيروت، لاستمرار بحث إطلاق سراح القذافي.
 
 
وقالوا إنّه "لا يوجد إتّفاق حتى الآن بين لبنان وليبيا من أجل الإفراج عن القذافي".
 
 
 

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