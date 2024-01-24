يونان: حلحلة أزمة النفايات باتت على سكتها الصحيحة

Advertisement

زف رئيس اتحاد بلديات صيدا الزهراني رئيس بلدية مغدوشة رئيف يونان إلى المواطنين بشرى في موضوع حلحلة أزمة النفايات مؤكداً انها "باتت على سكتها الصحيحة وان معاناتهم ستتلاشى تباعاً، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء الموافقة على شمول بلدات وقرى الاتحاد ومدينة صيدا بتكليف شركة "سيتي بلو" رفع نفاياتها ، والتي باشرت عملها الفعلي يوم امس، وستستمر بمهامها على مدى ثلاثة أشهر".