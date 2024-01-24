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لبنان

خرق أمنيّ خطير في إسرائيل.. هذا ما رصدته من لبنان

Lebanon 24
24-01-2024 | 08:26
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن المجلس الإقليمي في الجليل الأعلى أكد اعتراض مسيّرة من لبنان رغم عدم انطلاق صفارات الإنذار. 
 
ولا تزال المعارك قائمة بين حزب الله والجيش الاسرائيلي على الحدود. 
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