بعد أسبوعين أمضتهما في المستشفى... تُوفيت اليوم

أعلنت مصادر لـ"لبنان 24"، عن وفاة السيّدة س.ع، بعدما أمضت أسبوعين في مستشفى المقاصد في شحيم، على إثر تعرّضها للإختناف، داخل حمام منزل أقاربها.

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