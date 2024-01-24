Advertisement

لبنان

بعد أسبوعين أمضتهما في المستشفى... تُوفيت اليوم

Lebanon 24
24-01-2024 | 08:45
A-
A+
Doc-P-1156298-638417081855889436.jpg
Doc-P-1156298-638417081855889436.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت مصادر لـ"لبنان 24"، عن وفاة السيّدة س.ع، بعدما أمضت أسبوعين في مستشفى المقاصد في شحيم، على إثر تعرّضها للإختناف، داخل حمام منزل أقاربها.
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قيل إنّ حالتها سيّئة جدّاً ونُقلت إلى المستشفى... هل اغتصب مدير مدرسة طفلة؟
lebanon 24
24/01/2024 17:20:42 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول شهداء وجرحى إلى مستشفى ناصر في خانيونس جراء قصف الاحتلال المتواصل
lebanon 24
24/01/2024 17:20:42 Lebanon 24 Lebanon 24
بعدما نُقِلَ بحالة حرجة إلى المستشفى... الشاب خالد تُوفي
lebanon 24
24/01/2024 17:20:42 Lebanon 24 Lebanon 24
أوّل ظهور علنيّ لوزير دفاع أميركا بعد دخوله المستشفى... هكذا بدا (فيديو)
lebanon 24
24/01/2024 17:20:42 Lebanon 24 Lebanon 24

شحيم

مستشفى

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:21 | 2024-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:03 | 2024-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:26 | 2024-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:14 | 2024-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:03 | 2024-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:25 | 2024-01-24
10:00 | 2024-01-24
09:57 | 2024-01-24
09:53 | 2024-01-24
09:48 | 2024-01-24
09:33 | 2024-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24