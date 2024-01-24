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لبنان
بعد أسبوعين أمضتهما في المستشفى... تُوفيت اليوم
Lebanon 24
24-01-2024
|
08:45
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أعلنت مصادر لـ"لبنان 24"، عن وفاة السيّدة س.ع، بعدما أمضت أسبوعين في مستشفى المقاصد في شحيم، على إثر تعرّضها للإختناف، داخل حمام منزل أقاربها.
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