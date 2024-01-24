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لبنان

رياح قطبيّة باردة ستضرب لبنان... الأب إيلي خنيصر يكشف بالتفاصيل كيف سيكون طقس الأيّام المقبلة

Lebanon 24
24-01-2024 | 08:55
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أعلن المتخصص بالأحوال الجويّة الأب إيلي خنيصر، أنّ طقس اليوم الأربعاء سيبقى ممطراً، لغاية صباح الخميس، وسيتدنى تساقط الثلوج إلى ارتفاع 1700 - 1800 متر.
 
 
وأضاف خنيصر: "إبتداءً من ساعات بعد ظهر يوم غدّ، سيتأثّر لبنان بمنخفض جويّ جديد، يحمل معه رياحاً قطبيّة باردة، وستشتدّ غزارة الأمطار ليل الخميس، وصباح الجمعة ستشهد بعض المناطق أمطاراً طوفانيّة، أمّا الثلوج فستتساقط على ارتفاع 1500 متر، وستتدنى إلى 1300 - 1400 متر بعد الظهر، بسبب إنخفاض درجات الحرارة".
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ولفت إلى أنّ "المناطق التي تعلو عن 1500 متر، ستشهد تساقطاً غزيراً للثلوج".
 
 
 
 

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