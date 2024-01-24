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لبنان

جديد ملف رفع النفايات في صيدا.. هذا ما قاله وزير البيئة

Lebanon 24
24-01-2024 | 09:10
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تابع وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين موضوع رفع النفايات في مدينة صيدا، وقال في تصريح: "تواصلت صباح اليوم مع رئيس بلدية صيدا الدكتور حازم بديع، لمتابعة تنفيذ خطة إدارة النفايات في مدينة صيدا والمناطق المجاورة، والتي وُضعت بالتعاون بين البلدية والمجتمع المدني ضمن التوجهات الاستراتيجية التي وضعتها وزارة البيئة لإصلاح قطاع النفايات الصلبة، وأعلمني الرئيس بديع ان شركة "ستي بلو" بدأت منذ صباح اليوم العمل على رفع النفايات وتوزيع الحاويات الجديدة في أحياء مدينة صيدا وجوارها تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الاخير".
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وأضاف وزير البيئة :"تأتي هذه الخطوة لانقاذ المدينة والبلدات المجاورة من ازمة نفايات عانت منها منذ الصيف الماضي. وسنتابع العمل مع رئيس البلدية والهيئات الفاعلة في المدينة لتطوير منظومة النفايات ومنها تعزيز الفرز من المصدر وتفعيل معمل معالجة النفايات في صيدا والذي تلقى إنذاراً من البلدية من أجل القيام بالإصلاحات اللازمة لتحسين أداء المعمل التي وضعتها وزارة البيئة، كما تشكيل لجنة مشتركة بين البلدية والمجتمع المدني لمراقبة ومتابعة تنفيذ الإصلاحات".

 

 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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