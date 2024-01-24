في بلدة لبنانيّة طالبٌ يتعرّض لحادث مروّع... خرج من المدرسة وصدمته سيارة

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طالباً سوريّاً تعرّض لحادث صدم، أثناء خروجه من مدرسة، في حيّ البحصة، في بلدة ببنين في عكار.

ونُقِلَ إلى المستشفى لتلقي العلاج.