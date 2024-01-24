Advertisement

لبنان

في بلدة لبنانيّة طالبٌ يتعرّض لحادث مروّع... خرج من المدرسة وصدمته سيارة

Lebanon 24
24-01-2024 | 09:11
A-
A+
Doc-P-1156306-638417098279857388.jpg
Doc-P-1156306-638417098279857388.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طالباً سوريّاً تعرّض لحادث صدم، أثناء خروجه من مدرسة، في حيّ البحصة، في بلدة ببنين في عكار.
 
 
ونُقِلَ إلى المستشفى لتلقي العلاج.
 
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
قيل إنّ حالتها سيّئة جدّاً ونُقلت إلى المستشفى... هل اغتصب مدير مدرسة طفلة؟
lebanon 24
24/01/2024 19:38:22 Lebanon 24 Lebanon 24
احصاءات غرفة التحكم: قتيل و11 جريحا في 11 حادث سير خلال 24 ساعة
lebanon 24
24/01/2024 19:38:22 Lebanon 24 Lebanon 24
كان على متن دراجة ناريّة... وفاة إبن الـ15 عاماً في حادث سير مروّع
lebanon 24
24/01/2024 19:38:22 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابة طلاب ومعلّمات... 9 جرحى في حادث سير بين سيارتين
lebanon 24
24/01/2024 19:38:22 Lebanon 24 Lebanon 24

حادث سير

مدرسة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:21 | 2024-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:03 | 2024-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:26 | 2024-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:19 | 2024-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2024-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:30 | 2024-01-24
12:23 | 2024-01-24
12:19 | 2024-01-24
12:11 | 2024-01-24
12:02 | 2024-01-24
11:46 | 2024-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24