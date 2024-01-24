علي غادر مكان عمله ولم يَعُد لغاية تاريخه.. هل من يعرف عنه شيئًا؟

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صـدر عـــن المديريّـة العامّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـي _ شعبــة العلاقــات العامّــة البلاغ التّالي:تُعمِّم المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:- علي حسن العطّار (من مواليد عام 2000، لبناني).الذي غادر مكان عمله الكائن في محلّة بربور - بيروت، بتاريخ 5-1-2024، ولم يَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوه، أو يعرفون مكان وجوده، الاتصال بفصيلة البسطة في وحدة شرطة بيروت، على الرقم: 633808/01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.