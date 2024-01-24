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لبنان

وزير إسرائيليّ يُوجّه تحذيراً لـ"الحزب": لبنان سيدفع الثمن

Lebanon 24
24-01-2024 | 09:27
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قال وزير الخارجية الإسرائيلية يسرائيل كاتس: "إن لم يتراجع حزب الله فسيدفع لبنان الثمن".
 
وأشار إلى أن إسرائيل لن تتردد في العمل ضد إيران ووكلائها. 
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