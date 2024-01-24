قائد الجيش استقبل وزير خارجية اسبانيا

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في المملكة الإسبانية José Manuel Albares Bueno، في حضور السفير الإسباني في لبنان Jesus Santos Aguado.



وتناول البحث الأوضاع العامة في المنطقة والتطورات على الحدود الجنوبية.

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