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لبنان

قائد الجيش استقبل وزير خارجية اسبانيا

Lebanon 24
24-01-2024 | 09:28
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في المملكة الإسبانية José Manuel Albares Bueno، في حضور السفير الإسباني في لبنان Jesus Santos Aguado.

وتناول البحث الأوضاع العامة في المنطقة والتطورات على الحدود الجنوبية.
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