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لبنان

ريفي: "حزب الله" يأخذ البلد رهينة له

Lebanon 24
24-01-2024 | 09:48
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 التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب عضو كتلة "تجدد" النائب اشرف ريفي الذي وضع الزيارة "في اطار اللقاءات الدورية التي يقوم بها الى مقر "حزب القوات" كحليف على المستوى الوطني، لا سيما ان معركتنا الوطنية واحدة، مسلمين ومسيحيين". 
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واشار الى انها "كانت مناسبة تم التطرق فيها الى الوضع الاقليمي الذي بات متوترا ومتفجرا بشكل كبير، ما يثبت ان الجنوب الغالي على الجميع ينقذ فقط بالتطبيق الكامل للقرار الدولي 1701". 
 
واذ رأى انه "لا يمكن لحزب الله الاستمرار بالسير في هذا النهج، في ظل ما يخلفه من ثمن باهظ جدا على المستوى البشري والاقتصادي والديموغرافي"، لفت ريفي الى ان "قوى المعارضة مقتنعة ومتأكدة أن تطبيق القرار 1701 هو المنقذ الوحيد للبنان".
  
وأسف ريفي لأنه في "العصر الايراني" فقط لم تحترم مواعيد الاستحقاقات الدستورية فلم ينتخب رئيس في وقته كما لم تشكل حكومة، الأمر الذي يصب في مصلحة ايران".
 
واعتبر ان "حزب الله" يأخذ البلد رهينة له، كونه لا يحترم الشراكة الوطنية ولا يقيم وزنا لحقوق الطوائف الاخرى الموجودة في لبنان، ويسعى الى جرنا الى المشروع الايراني، ولكن الأكيد المؤكد انها اوهام وستبقى كذلك".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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