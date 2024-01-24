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لبنان

وزير العدل التقى السفيرة الأميركية وهذا ما بحثاه

Lebanon 24
24-01-2024 | 09:53
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إلتقى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية الجديدة لدى لبنان ليزا جونسون بعد ظهر اليوم في مكتبه  في الوزارة، يرافقها مدير مكتب مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون دايفد أتكنسون والملحق القانوني لمكتب التحقيقات الفدرالي كيلي برغان والسيدة ألين شامشيان، وذلك في إطار زيارة تعارف لمناسبة تسلّمها مهامها الديبلوماسية.
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وتم في خلال اللقاء البحث في العلاقات اللبنانية- الأميركية، لاسيما على صعيد التعاون القضائي.

كما تم عرضٌ للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
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