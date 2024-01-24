ما هي تسعيرة الدولار في هذه الأثناء؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 89450 و89750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ، وهي التسعيرة الصباحية عينها.

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