فياض اطلع من وفد النقابات الزراعية في عكار على الخسائر جراء الفيضانات

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استقبل وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض في مكتبه بالوزارة، وفدا من رؤساء النقابات الزراعية والبلديات في عكار، في حضور مسؤول قسم النقابات والعمال في منطقة جبل لبنان والشمال في "حزب الله" علي تامر، حيث عقد لقاء قدم خلاله رؤساء البلديات والنقابات الزراعية شرحا مفصلا عن المعاناة السنوية والكوارث والخسائر الكبيرة التي تلحق بالزراعة والمزارعين وممتلكات الاهالي جراء السيول والفيضانات الناتجة عن الأنهر وخصوصا النهر الكبير ونهر الاسطوان.وتمنى الوفد على فياض "مساعدة المزارعين والاهالي معا من خلال العمل على تنظيف مجاري النهر الكبير بالتنسيق مع الجانب السوري وبناء ساتر له، وتنظيف مجرى نهر الاسطوان وكافة مجاري الأنهر في محافظة عكار".وأبدى وزير الطاقة استعداده الكامل للتعاون مع مطلب النقابات الزراعية والبلديات، واجرى اتصالا مع وزير الموارد المائية في سورية بهذا الخصوص ولمس منه كل تجاوب.وأكد فياض للوفد ان "اعمال تنظيف النهر الكبير ونهر الاسطوان ستجري هذا العام"، واعدا بـ"بذل كافة الجهود من اجل ذلك"، موضحا ان "هذه الاشغال ستلحظها الموازنة العامة للحكومة اللبنانية".