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لبنان

نقل شخص إلى المستشفى... تعرّض لإطلاق نار مساء اليوم

Lebanon 24
24-01-2024 | 10:44
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ س.خ أطلق النار على ا.ب، وأصابه في قدمه، في محلة باب الرمل في طرابلس.
 
ونُقِلَ الجريح إلى المستشفى، بينما فرّ مُطلق النار إلى جهّة مجهولة.
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