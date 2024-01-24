نقل شخص إلى المستشفى... تعرّض لإطلاق نار مساء اليوم

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ س.خ أطلق النار على ا.ب، وأصابه في قدمه، في محلة باب الرمل في طرابلس.

ونُقِلَ الجريح إلى المستشفى، بينما فرّ مُطلق النار إلى جهّة مجهولة.