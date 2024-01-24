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لبنان
بعد أولى "حامية".. الجلسة الثانية لمناقشة موازنة الـ2024 تنطلق في البرلمان
Lebanon 24
24-01-2024
|
11:03
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بدأت عند السّاعة الـ6 مساء اليوم الجلسة الثانية لمناقشة موازنة العام 2024 في مجلس النواب، وذلك بعد جلسة أولى بدأت عند الساعة الـ11 صباحاً واستمرّت حتى الساعة الـ3 ظهراً.
وكانت
الجلسة الأولى
شهدت سجالات حادة بين عدد من النواب، كما تخللت كلماتٍ لعدد من ممثلي الكتل النيابية تطرقت إلى 3 ملفات أساسية وهي: وضع الجنوب، الموازنة ورئاسة الجمهورية.
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