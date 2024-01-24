"انطلق من لبنان"... إنقاذ 60 مهاجراً من قارب في المياه القبرصية

قالت السلطات القبرصية إنها أنقذت 60 مهاجرا من قارب صغير قبالة الجزيرة المتوسطية، اليوم، بينهم ثلاثة أطفال ورجل عثر عليهم فاقدين للوعي على متن القارب.

وأرسلت السلطات طائرات هليكوبتر للإنقاذ وسفن الدوريات بعد أن أبلغت سفينة تجارية عن وجود قارب صيد خشبي صغير على مسافة نحو 30 ميلا بحريا قبالة كاب غريكو، أقصى نقطة في جنوب شرق الشطر اليوناني من قبرص.

وقالت السلطات إن الدلائل الأولية تشير إلى أن القارب أبحر من لبنان في 18 كانون الثاني.

وذكرت خدمة الدعم «ألارم فون»، العاملة بمجال إنقاذ المهاجرين في عرض البحر، يوم الأحد أن أقارب مهاجرين اتصلوا بها بعد فقدان الاتصال بقارب يحمل بين 50 و60 شخصا غادر لبنان في 18 يناير. ولم يتضح على الفور ما إذا كان القارب الذي أُنقذ هو نفسه الذي تم الإبلاغ عنه مسبقاً.

( الشرق الأوسط)