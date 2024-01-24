"حزب الله" يقصفُ مزارع شبعا.. ماذا استهدف هناك؟

أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الأربعاء، استهداف موقع السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المُحتلة.

وذكر الحزب أنّ العملية حصلت عند الساعة 3.40 من بعد ظهر اليوم، وقد استخدمت خلالها الأسلحة الصاروخيّة.