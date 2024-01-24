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لبنان

"حزب الله" يقصفُ مزارع شبعا.. ماذا استهدف هناك؟

Lebanon 24
24-01-2024 | 11:18
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أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الأربعاء، استهداف موقع السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المُحتلة.
 
وذكر الحزب أنّ العملية حصلت عند الساعة 3.40 من بعد ظهر اليوم، وقد استخدمت خلالها الأسلحة الصاروخيّة. 
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حزب الله

مزارع شبعا

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