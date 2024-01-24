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لبنان

"البلد لم يعُد يحتمل".. ضاهر: أطالب باللامركزيّة الإدارية الموسّعة

Lebanon 24
24-01-2024 | 11:24
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إعتبر النائب ميشال ضاهر في كلمته خلال الجلسة المسائية لمناقشة موازنة العام 2024، أن "البلد لم يعُد يحتمل وأتمنّى كمسؤولين أن نرفع عنّا السريّة المصرفية لمعرفة مكان الهدر والسمسرات بهدف الحفاظ على أموال الناس".
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وأشار الى أن "هناك مُشكلة بتحصيل الضرائب وتحديداً الـTVA وهناك مناطق لا تدفع، لذا أطالب باللامركزيّة الإدارية المالية الموسّعة".


كما لفت الى ان "اللبناني يدفع أغلى فاتورة كهرباء في العالم وأقترح أن نقسّم المناطق وننشئ محطات كهرباء خاصّة لها".
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