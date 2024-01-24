15
o
بيروت
16
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
8
o
النبطية
6
o
زحلة
8
o
بعلبك
16
o
بشري
15
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
باسيل: لن نُصوت للموازنة وأي رئيسٍ سيأتي بالفرض سيفشل حُكماً
Lebanon 24
24-01-2024
|
11:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
إعتبر رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أن "إقرار الموازنة هو من أساس العمل التشريعي"، مشيراً إلى أن "الحكومة أقرت موازنة كارثية من دون رؤية وبرنامج إصلاحي".
وخلال جلسة مجلس النواب المسائية لمناقشة موازنة العام 2024، أعلن باسيل أن تكتل "لبنان القوي" لن يصوت على مشروع قانون الموازنة، وقال: "المشروع سيُبتّ خلال اليومين المقبلين كما أقرتها لجنة المال وصحيح أنه تم تصحيحها إلا أننا لا يجب أن نقبل بموازنات غير إصلاحية بعد الآن".
Advertisement
وتابع: "هناك خلاف على مبدأ إقرار الموازنة بالصيغة التي طرحتها لجنة المال والموازنة وهناك فوضى دستورية تجعل حكومة تصريف الأعمال تستولي على صلاحيات رئيس الجمهورية. هناك مخالفات بالجملة تحصل ومجلس شورى الدولة مُتفرج ولا يُصدر أحكاماً تواجه تلك التجاوزات".
وأضاف: "هناك عوامل مُفجرة للوضع في لبنان منها ملف النازحين السوريين والأزمة الإقتصادية والحرب في جنوب لبنان فضلاً عن هيكلة الدولة التي تواجه الإنهيار. الفراغ الرئاسي هو شغورٌ ميثاقي وليس شغوراً إدارياً كما يراه البعض. إن عدم وجود رئيس للجمهورية هو تغيير غير معلن للنظام وهدم لإتفاق الطائف وضرب الشراكة الوطنية وتهديد للدولة اللبنانية".
وأكمل: "إن عدم وجود رئيس للجمهورية هو ليس جريمة بحق المسيحيين فقط بل بحق كل اللبنانيين وبحق فكرة الدولة وما من وطن يُبنى بالتسلط والقهر".
وأكد أننا "لن نخضع لأي شيء ولن نغطي الفشل وسنتصدى لكل الممارسات التي تساهم في هدم الدولة ونطالب باحترام إتفاق الطائف حتى تطويره بالتوافق والتفاهم"، وقال: "استغياب رئيس الجمهورية هو جريمة لا توصل إلا إلى الخراب، والتسوية في المنطقة لن تغيّر موازين الداخل، ونؤكد أن
المجلس النيابي هو المؤسسة الدستورية الوحيدة التي لا شكوك حول دستوريتها ولا ميثاقيتها".
وأردف: "المقاومة هي جزء من الدولة ولكنها ليست محلها والسلاح يحمي لكنه لا يُعمّر وحيداً، وأي رئيس جديد سيأتي بالفرض وليس بالتفاهم سيفشل حُكماً".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
استعدوا لـ "دانييلا" العاصفة الثلجية الأولى لهذا العام.. موجات صقيع ستضرب لبنان والثلوج على هذا الارتفاع
Lebanon 24
استعدوا لـ "دانييلا" العاصفة الثلجية الأولى لهذا العام.. موجات صقيع ستضرب لبنان والثلوج على هذا الارتفاع
00:21 | 2024-01-24
24/01/2024 12:21:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"لابسة كيس نايلون مخزوق".. مُجددا ميريام فارس بإطلالة فاضحة في باريس! (فيديو)
Lebanon 24
"لابسة كيس نايلون مخزوق".. مُجددا ميريام فارس بإطلالة فاضحة في باريس! (فيديو)
01:03 | 2024-01-24
24/01/2024 01:03:36
Lebanon 24
Lebanon 24
رياح قطبيّة باردة ستضرب لبنان... الأب إيلي خنيصر يكشف بالتفاصيل كيف سيكون طقس الأيّام المقبلة
Lebanon 24
رياح قطبيّة باردة ستضرب لبنان... الأب إيلي خنيصر يكشف بالتفاصيل كيف سيكون طقس الأيّام المقبلة
08:55 | 2024-01-24
24/01/2024 08:55:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أسبوعين أمضتهما في المستشفى... تُوفيت اليوم
Lebanon 24
بعد أسبوعين أمضتهما في المستشفى... تُوفيت اليوم
08:45 | 2024-01-24
24/01/2024 08:45:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"دبكت" في مجلس النواب.. إشكال كبير وهذه تفاصيل ما جرى!
Lebanon 24
"دبكت" في مجلس النواب.. إشكال كبير وهذه تفاصيل ما جرى!
04:15 | 2024-01-24
24/01/2024 04:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:00 | 2024-01-24
ماذا كان فعل نواب الأمة لو كانوا مكان الحكومة؟
17:03 | 2024-01-24
شكاوى متزايدة
16:58 | 2024-01-24
مقدّمات النشرات المسائيّة
16:50 | 2024-01-24
مفاجأة عن طقس الجمعة في لبنان.. إليكم ما ينتظرنا!
16:45 | 2024-01-24
تطور جديد في قضية الإمام موسى الصدر.. من زار لبنان مؤخراً؟
16:15 | 2024-01-24
مخاوف من إقتحام ينفذه "حزب الله".. هكذا تحرك جنود إسرائيليون!
فيديو
بدا مُنهارا ولم يتمالك دموعه.. قصي خولي يودع والده وتلاوة آيات قرآنية في العزاء (صور وفيديو)
Lebanon 24
بدا مُنهارا ولم يتمالك دموعه.. قصي خولي يودع والده وتلاوة آيات قرآنية في العزاء (صور وفيديو)
01:25 | 2024-01-19
25/01/2024 01:21:33
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: أصالة تنهار بالبكاء.. وهذا ما فعله زوجها
Lebanon 24
فيديو ينتشر: أصالة تنهار بالبكاء.. وهذا ما فعله زوجها
03:39 | 2024-01-18
25/01/2024 01:21:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
01:00 | 2024-01-13
25/01/2024 01:21:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24