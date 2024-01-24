علناً.. هذا ما قاله بري لباسيل داخل مجلس النواب

ردّ رئيس مجلس النواب نبيه بري على ما جاء في كلمة النائب جبران باسيل خلال جلسة إقرار موازنة العام 2024، حول ضرورة إقرار قوانين أساسيّة وتشريع الضرورة من بينها قانون الكابيتال كونترول قائلاً: "من قاطع الجلسة التي كان على جدول اعمالها الكابيتال كونترول هو أنتم".

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