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لبنان

أيوب: الموازنة ضربت الفصل بين السلطتين الشريعية والتنفيذية

Lebanon 24
24-01-2024 | 12:11
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قالت النائبة غادة أيوب خلال جلسة مناقشة مشروع موازنة العام 2024 إنّ "الموازنة أتت صورة عن السلطة القائمة وضربت الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".
 
وعلقت أيوب على كلام النائب جبران باسيل خلال جلسة مناقشة مشروع الموازنة، وقالت: "وانقلب السحر على الساحر، من عطل كثيراً جاءنا اليوم يشكو من التعطيل، وكنت أتمنى على من ساهم بضرب الدستور ألا يحدثنا اليوم عن اقتراح قانون لتقديم موازنة باقتراح قانون، أكبر ضربة في تاريخ الجمهورية هي هذه الضربة للدستور اللبناني".
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أضافت: "الموازنة هي عمل حكومة، وينص الدستور اللبناني على أن تقدم الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بموازنة الدولة اللبنانية، وهذا واجب على الحكومة، ودور مجلس النواب فقط إما التصديق على الموازنة وإما رفضها، ونتيجة هذا العمل يطلب طرح الثقة بالحكومة، في حال لم تكن حكومة تصريف أعمال ويسقطها ويعيد تشكيل حكومة لإعداد مشروع موازنة".

وسألت: "كيف لحامي الدستور أن يقدم اقتراح قانون أو مشروع قانون بمادة وحيدة باقتراح مشروع موازنة؟ نعم، اليوم انقلب السحر على الساحر".
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