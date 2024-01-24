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لبنان

هجوم إسرائيليّ يطال بلدة جنوبية.. وبيانٌ من جيش العدو

Lebanon 24
24-01-2024 | 12:19
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أعلن الجيش الإسرائيليّ، اليوم الأربعاء، مهاجمة بنى تحتية ومبانٍ عسكرية زعم أنها تابعة لـ"حزب الله" في منطقة يارون - جنوب لبنان.
وذكر جيش العدو في بيانه أنّ الهجمات التي شنّها جاءت بواسطة الطائرات المقاتلة وسلاح المدفعيّة.
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وكان "حزب الله" تبنى مساء اليوم، استهداف موقع السماقة الإسرائيليّ في مزارع شبعا اللبنانية المُحتلة.
 
وذكر الحزب أنّ العملية حصلت عند الساعة 3.40 من بعد ظهر اليوم، وقد استخدمت خلالها الأسلحة الصاروخيّة. 
 
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