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لبنان

حواط: لبنان يواجه أكبر خطر وجودي ومؤسساته تنهار

Lebanon 24
24-01-2024 | 12:48
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قال النائب زياد حواط إن "لبنان يواجه أكبر خطر وجودي لاسيما أن مؤسساته تنهار وتتحلل"، وقال: "الفرغ يتفاقم ونحن نتفرج بلا أي إجراء والمطلوب حل سياسي اقتصادي ومالي شامل". 
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وفي كلمة خلال جلسة مناقشة موازنة العام 2024، قال حواط: "لتطبيق الحياد البطريركي وتطبيق ورشة عمل اللامركزية الموسعة وحماية حق المواطن بالحصول على الخدمات الأساسية".

وأكمل: "البلديات تحلّ بدل الادارات والوزارات بامكانيات شبه معدومة وهذه الموازنة تحدّ امكانيات البلديات ما يعتبر جريمة بحق الشعب اللبناني. كذلك، فإن الضمان الاجتماعي يغطي مليون وخمسين الف لبناني ونحن لم نضع أي خطة لهذا الصندوق الذي يعني حياة كل مواطن من دون تفرقة".
 






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