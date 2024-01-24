أفرام: سأصوت مع الموازنة وعلينا معالجة وجع موظفي الدولة

قال النائب نعمة أفرام خلال جلسة مناقشة الموازنة إنَّ "الإنهيار الحاصل يجب أن يكون فرصة للتغيير ووضع أعراف جديدة"، وأضاف: "وسط كل ذلك، يجب إنتخاب رئيس جديد للجمهورية والموضوع أمانة لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري".

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وأعلن أفرام أنه سيُصوت مع الموازنة، وقال: "يمكن أن نبني عليها لنبدأ من جديد ويجب أن يكون لدينا رؤية اقتصادية لخمس سنوات مقبلة".



وأضاف: "هناك قنبلة موقوتة هي ملف النازحين السوريين، ويجب أن نفرض ضرائب على هؤلاء لصالح الدولة. كذلك، يجب أن نعدل الضريبة على المولدات لمد الدولة بإيرادات مالية".