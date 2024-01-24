منيمنة: نريدُ رؤية تُخرج البلد من الموت السريري

قال النائب ابراهيم منيمنة خلال جلسة مناقشة موازنة العام 2024 إنّ "الإيجابي اليوم أنّ السلطة اقتنعت بأنه يجب إقرار موازنة، والأهم أيضاً هو أننا قطعنا مرحلة تعليم العالم كيف تُدار الدولة بلا موازنات.

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وأردف: "فاقد الشيء لا يعطيه وهذا النهج deja vu ولا نريد منكم رؤية على 10 سنوات بل أقله على سنتين تخرجنا من الموت السريري إلا إذا كان تدمير كل مقومات النهوض هو الهدف".



وتابع: "ما يراه اللبنانيون هو مصارف زومبي تراكم الارباح بينما المواطن لا يستطيع الوصول لوديعته وسط قطاع عام متهالك".



وأردف: "أكثر من 100 ألف نازح جنوباً والعدو يزداد وحشية وما زال جنوبنا يئنّ ويدفع الاثمان والسؤال هل استطعنا حماية لبنان بالسياسات الردعية المعتمدة؟".



وختم: "الأمورُ ستزداد سوءاً في السنتين المقبلتين فهل نحن قادرون على قيادة المرحلة وبأي اسطفاف نقف اليوم.. أنقف بصف الدولة أو الكارتيلات؟".