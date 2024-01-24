بري يرفع جلسة مناقشة الموازنة إلى الغد

رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة مناقشة الموازنة العامة لعام 2024 إلى الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم غد الخميس.

وكانت قد بدأت الجلسة المسائية لمناقشة الموازنة عند الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء.