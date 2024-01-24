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لبنان

بري يرفع جلسة مناقشة الموازنة إلى الغد

Lebanon 24
24-01-2024 | 14:07
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رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة مناقشة الموازنة العامة لعام 2024 إلى الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم غد الخميس.
 
وكانت قد بدأت الجلسة المسائية لمناقشة الموازنة عند الساعة السادسة من مساء اليوم الأربعاء.
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نبيه بري

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