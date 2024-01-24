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لبنان

ماذا فعل "حزب الله" ضمن "طائرات"؟ تقريرٌ إسرائيلي يُعلن!

ترجمة "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-01-2024 | 14:00
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نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة تقريراً قالت فيه إنهُ منذ 7 تشرين الأول الماضي، تصاعدت ملاحقة الغرب لمصادر تمويل الجماعات الإرهابية، الأمر الذي جعل أساليب المُحتالين أكثر تعقيداً. 
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وزعمت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمه "لبنان24" أن هناك طائرات مدنية يتم إستغلالها لنقل أسلحة ومقاتلين وأموال وصواريخ باليستية إلى لبنان والعراق. 
وذكّرت الصحيفة بإعلان الولايات المتحدة قبل يومين، فرض عقوباتٍ على شركة "فلاي بغداد" العراقية، حيث تم اتهام الأخيرة بنقل شحنات أسلحة وحقائب من الدولار الأميركي إلى مطار دمشق الدولي، ومن ثم إرسالها إلى "حزب الله" في لبنان وعناصر الحرس الثوري الإيراني والجماعات الأخرى الموالية لطهران.
وبحسب تقرير "يديعوت أحرونوت"، فإنّ شركة الطيران المذكورة أفسحت المجال لرحلات جوية باتجاه الجماعات المدعومة من إيران وتضم مجموعة متنوعة من الأسلحة بما في ذلك صواريخ باليستية إيرانية مثل "فتح" و "ذو الفقار" و "فجر"، بالإضافة إلى بنادق "AK-47" و "RPG-7" وقنابل يدوية ومدافع رشاشة أخرى.
وادّعت الصحيفة أن "حزب الله" استخدم رحلات "فلا بغداد" لنقل المقاتلين والأسلحة والأموال إلى سوريا ولبنان لدعم النظام السوري، زاعمة أنّ قادة الحزب استخدموا رحلات الشركة في مناسبات عديدة لنقل أكياسٍ من الدولار الأميركي والأسلحة الأميركية الصنع التي تم الحصول عليها في ساحات المعارك، وذلك من العراق إلى لبنان. 
وأوضح التقرير أن "حزب الله" أرسل مقاتلين من العراق إلى لبنان على متن رحلات الشركة المذكورة، مشيراً إلى أن تلك "فلاي بغداد" كانت مساهمة في تدريبات العمليات الخاصة للحزب.
المصدر: ترجمة "لبنان 24"

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

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