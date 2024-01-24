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لبنان

جرادي: الموازنة تفتقد إلى الحد الأدنى من السيادة والمقاومة

Lebanon 24
24-01-2024 | 14:41
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قال النائب الياس جرادي خلال جلسة مناقشة موازنة العام 2024، اليوم الأربعاء، إنه "يجب التوجه مباشرة لانتخاب رئيس للجمهورية"، وسأل: "بمجتمع منقسم عامودياً، كيف يُسمح أن تمر موازنة ليس بها الحد الأدنى من السيادة والمقاومة؟".
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وأضاف: "على مجلس النواب يتحمل مسؤوليته بالأفعال لا بالأقوال فقط وهذا أمرٌ ضروري كي نحافظ على وطننا".

وفي سياق كلمته، تساءل جرادي: "كيف تناهز كلفة الكهرباء في وطنٍ منهار الـ9 مليار دولار؟ المبلغ هذا يجب ألا يتعدى الـ2.5 مليار دولار نسبة إلى كهرباء غير جيدة.. هناك هدرٌ كبير، وما يعنيني هو الاقتصاد القومي الوطني".

واعتبر جرادي أن "الدعم الذي شهدناه كان شعبوياً ويُمارس لسرقة أموال المودعين"، وأكمل: "كيف يمكن أن تكون فاتورة الإستيراد هي 19 مليار دولار سنوياً على حساب الإنتاج المحلي؟ أين الترشيد على صعيد الفاتورة الغذائية؟".

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