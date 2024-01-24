أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الأربعاء، إستهداف موقع بركة ريشا الإسرائيلي.

وذكر الحزب أن العملية حصلت عند الساعة 9.30 مساءً، وقد استُخدمت خلالها الأسلحة الصاروخية.