عن الحرب بين لبنان وإسرائيل.. جنرالٌ عسكري يتحدّث ويكشف!

قال رئيس قسم العمليات في الجيش الإسرائيلي سابقاً الجنرال المُتقاعد يسرائيل زيف إنه من الممكن أن تنجر إسرائيل إلى حربٍ ضد لبنان، وأضاف: "هذا الأمر وارد إلى حد كبير. من أطلق الرصاصة الأولى والأخيرة هو حزب الله".

Advertisement

وفي تصريحٍ عبر إذاعة " 103FM" الإسرائيلية، تحدث زيف عن خيار عدم الدخول في مواجهة ضد "الحزب"، فاعتبر أن هذا الأمر قد يساهم في إستمرار القتال المستمر وبالتالي مواصلة حرب الإستنزاف، وأضاف: "النتيجة هي أنه بالنسبة لإسرائيل، هناك 100 شخصٍ لا يتواجدون عند الحدود مع لبنان، كما أن الثمن الإقتصادي سيكون استراتيجياً بالنسبة لإسرائيل وهو أغلى من الثمن الذي سيلقاه حزب الله".

وأكمل: "قد يكون العامل الإقتصادي دافعاً لحزب الله لإستغلاله وبالتالي عدم الذهاب إلى تسوية، في حين أنه ليس أمام إسرائيل خيار سوى اتخاذ خطوة أكثر جذرية وهي الحرب، وفي هذه الحالة سندخل على الأرجح في مسار جديد يستمر لعدة أشهر".

ورداً على سؤال حول المسار الذي يمكن أن يؤدي إلى عدم نشوب حرب في لبنان، ألمح زيف إلى أن إنهاء القتال في غزة قد يساهم في وقف المواجهات الحالية في جنوب لبنان.

(رصد لبنان24)