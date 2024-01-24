تطور جديد في قضية الإمام موسى الصدر.. من زار لبنان مؤخراً؟

ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الأربعاء، أن وكيل وزارة العدل الليبية لشؤون الشرطة القضائية علي أشتوي، وصل إلى بيروت يوم الأحد الماضي على رأس وفد في زيارة استمرت حتى يوم الثلاثاء.
وقالت القناة إنّ "الزيارة تندرج في إطار تواصل الدولة الليبية بشكل رسمي مع لبنان لإعادة تحريك ملف الامام المغيب موسى الصدر وربطاً ملف هنيبعل القذافي الموقوف في لبنان".
وأضافت: "الوفد الليبي التقى وزير العدل هنري خوري واجتمع مع لجنة التحقيق في ملف الامام الصدر برئاسة القاضي حسن الشامي. خلال لقاءاته، وعد الوفد بالتعاون في هذا الموضوع وتحديداً لناحية المعلومات إلا أن الجانب اللبناني لم يتبلغ بعد أي تفاصيل أو معلومة ولا ضمانات لخواتيمِ المهمة الليبية ومدى جديتها".