تطور جديد في قضية الإمام موسى الصدر.. من زار لبنان مؤخراً؟

ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الأربعاء، أن وكيل وزارة العدل الليبية لشؤون الشرطة القضائية علي أشتوي، وصل إلى بيروت يوم الأحد الماضي على رأس وفد في زيارة استمرت حتى يوم الثلاثاء.

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وقالت القناة إنّ "الزيارة تندرج في إطار تواصل الدولة الليبية بشكل رسمي مع لبنان لإعادة تحريك ملف الامام المغيب موسى الصدر وربطاً ملف هنيبعل القذافي الموقوف في لبنان".