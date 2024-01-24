سارق ومروّج مخدرات في منطقة لبنانية.. قوى الأمن تعلن هويته

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"بتاريخ 18- 01 2024، توافرت معلومات لدى فصيلة عرمون في وحدة الدرك الإقليمي، عن قيام شخص بترويج المخدرات نوعَيْ السالفيا والكريستال ميث، وبسرقة دراجات آلية في محلة عرمون. على الفور باشرت الفصيلة بتكثيف جهودها الاستعلامية لمعرفة هوية المشتبه به، حيث تمكّنت من تحديد هويته ومكان تواجده ويدعى: ه. ح. (من مواليد عام 2000، فلسطيني). وبالتاريخ ذاته، داهمت دورية من الفصيلة مكان تواجده وتم توقيفه. بتفتيشه، ضبطت بحوزته كمية من المخدِّرات.وبالتحقيق معه، اعترف بتعاطيه المخدرات، وأنكر أنه يقوم بسرقة دراجات آلية، وأودع مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدرات المركزي للتوسع بالتحقيق معه بناء على إشارة القضاء".