Advertisement

لبنان

سارق ومروّج مخدرات في منطقة لبنانية.. قوى الأمن تعلن هويته

Lebanon 24
24-01-2024 | 16:02
A-
A+
Doc-P-1156462-638417370172206703.jpg
Doc-P-1156462-638417370172206703.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي:

"بتاريخ 18- 01 2024، توافرت معلومات لدى فصيلة عرمون في وحدة الدرك الإقليمي، عن قيام شخص بترويج المخدرات نوعَيْ السالفيا والكريستال ميث، وبسرقة دراجات آلية في محلة عرمون. على الفور باشرت الفصيلة بتكثيف جهودها الاستعلامية لمعرفة هوية المشتبه به، حيث تمكّنت من تحديد هويته ومكان تواجده ويدعى:  ه. ح. (من مواليد عام 2000، فلسطيني). وبالتاريخ ذاته، داهمت دورية من الفصيلة مكان تواجده وتم توقيفه. بتفتيشه، ضبطت بحوزته كمية من المخدِّرات.
Advertisement

وبالتحقيق معه، اعترف بتعاطيه المخدرات، وأنكر أنه يقوم بسرقة دراجات آلية، وأودع مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدرات المركزي للتوسع بالتحقيق معه بناء على إشارة القضاء".
 
 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:21 | 2024-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:03 | 2024-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2024-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:45 | 2024-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2024-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2024-01-24
17:03 | 2024-01-24
16:58 | 2024-01-24
16:50 | 2024-01-24
16:45 | 2024-01-24
16:15 | 2024-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24