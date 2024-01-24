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لبنان

مفاجأة عن طقس الجمعة في لبنان.. إليكم ما ينتظرنا!

Lebanon 24
24-01-2024 | 16:50
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يسيطر منخفض جوّي مصحوب بكتل هوائية باردة على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط تؤدي الى أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة برياح ناشطة وعواصف رعدية حتى فجر يوم الجمعة.
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وذكرت الدائرة أن المنطقة ستتأثر بمنخفض جوّي اّخر مصدره البحر الأسود أطلقت عليه مصلحة الارصاد الجوية اسم دانيلا "Daniella"، ويكون مترافقاً برياح قطبية أشدّ برودة تنخفض معها درجات الحرارة بشكل إضافي وملموس فيتدني مستوى تساقط الثلوج فجر يوم السبت لتلامس ارتفاع الـ1000 متر على المرتفعات الشمالية.
 
وحذرت لعدم سلوك الطرقات الجبلية التي تعلو عن 1200 متر بدءًا من مساء يوم الجمعة بسبب اشتداد تأثير العاصفة الثلجية "دانييلا".

ولفتت الى معدل درجات الحرارة لشهر كانون الثاني في بيروت بين 11 و 19 درجة، طرابلس بين 9 و 17 درجة وفي زحلة بين 4 و 13 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئياً الى غائم احيانًا مع ضباب على المرتفعات، تستقّر درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة مترافقة برياح ناشطة مع احتمال حدوث برق ورعد، ، كما تتساقط الثلوج المتفرقة بدءًا من ارتفاع 1600 متر وما فوق وتلامس ارتفاع ال١٥٠٠ متر ليلاً.

الجمعة: يبدأ تأثير العاصفة الثلجية دانييلا "Daniella" بدءًا من الفجر بانخفاض تدريجي بدرجات الحرارة ورياح ناشطة تشتّد لتلامس سرعتها الـ75 كم/س شمال البلاد يرتفع معها موج البحر لحدود ال ٣ أمتار، كما يتكوّن ضباب كثيف بدءًا من ارتفاعات منخفضة، تنهمر أمطار غزيرة تسوء معها الرؤية وتتشكّل السيول على الطرقات وبالتالي إنجرافات في التربة.
 
ومن المتوقع أن تتساقط الثلوج خلال النهار بدءًا من ارتفاع 1400متر ويتدنى مستوى تساقطها ليلاً لتلامس ارتفاع الـ1200 متر مع تدني درجات الحرارة وصولاً الى ارتفاع الـ1000 متر فجر يوم السبت على المرتفعات الشمالية.

السبت: غائم إجمالاً مع ضباب كثيف بدءاً من ارتفاعات منخفضة، تنهمرأمطارمتفرقة وغزيرة مصحوبة برياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج بدءًا من ارتفاع الـ1100 متر وما فوق.
 
وتخف حدّة الامطار والثلوج مساءً وحدوث انفراجات واسعة، وسط وجود تحذيرات من خطر تكوًن الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن الـ1000 متر.
 
 
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