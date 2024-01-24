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لبنان
شكاوى متزايدة
Lebanon 24
24-01-2024
|
17:03
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تتزايد شكاوى المبعدين قسراً عن منازلهم في القرى الحدودية النائية، على خلفية ظروف الشتاء وتلبية الاحتياجات المفقودة، حيث الاقامة الحالية، والمكدسة في المنازل المهجورة، وفقاً لما ورد في أسرار "اللواء".
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