شكاوى متزايدة

تتزايد شكاوى المبعدين قسراً عن منازلهم في القرى الحدودية النائية، على خلفية ظروف الشتاء وتلبية الاحتياجات المفقودة، حيث الاقامة الحالية، والمكدسة في المنازل المهجورة، وفقاً لما ورد في أسرار "اللواء".

Advertisement