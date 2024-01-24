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لبنان

ميقاتي لوزير خارجية ايطاليا: لبنان يؤيد الحل السلمي والحكومة اوقفت الانهيار

Lebanon 24
24-01-2024 | 22:08
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جدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التأكيد "أن لبنان يؤيد الحل السلمي في المنطقة، وأن لايطاليا واوروبا دورا اساسيا في الدفع بهذا الاتجاه".
وشدد على"أن لبنان مع تطبيق القرارات الدولية بحرفيتها، خاصة القرار 1701 ، واستمرار التعاون بين الجيش واليونيفيل".
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موقف رئيس الحكومة جاء خلال استقباله نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي في الجمهورية الايطالية انطونيو تاياني في السرايا، في زيارة رسمية عصر امس أما الوزير الايطالي فأشار الى انه" سيقوم بجولة في لبنان ودول المنطقة للدفع باتجاه التهدئة وإحلال السلام".
وقال:"إن ايطاليا تساند لبنان في مواقفه وتستمر في المساعدة لبسط التهدئة في الجنوب".
مجلس النواب 
 
وفي تصريح له مساء من مجلس النواب اعتبر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي"ان المناقشة تحوّلت من مناقشة للموازنة إلى مناقشة عامة وعن السياسات العامة في البلد. نعتبر ما حصل غنى بالنسبة لنا وللحكومة من أجل أن نحسن أي خطأ وما من أحد معصوم عن الخطيئة. انا مسرور جدا بالنقاش الدائر في مجلس النواب لان الهدف هو النهوض بهذا الوطن بعد الازمات المتتالية التي مر بها .الحكومة اوقفت الانهيار الذي كان حاصلا وبدأنا مرحلة التعافي ونتمنى ان تتطور وتكبر بمساعدة النواب. فالحكومة ومجلس النواب فريق عمل واحد والمهم ان نصل الى الهدف".

وعن اقتراح القانون المقدم من "التيار الوطني الحر" لاقرار الموازنة قال: "هذه بدعة ، والموازنة لا يمكن ان تقر باقتراح قانون بل بمشروع قانون من الحكومة، ونحن نظرنا الى تقرير لجنة المال ولا مانع لدينا من اجراء التحسينات على الرغم من ان مشروع الحكومة لم يتضمن ضرائب ورسوما جديدة، بل تصحيح للتضخم الذي حصل".
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